Новый детсад на шестнадцать групп открыли в Одинцовском округе

Новый трехэтажный детский сад «Экипаж детства» в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцовском округе открыл свои двери для четырехсот малышей.

Дошкольное учреждение на Кутузовской улице рассчитано на шестнадцать групп для детей от двух до семи лет. Объект площадью свыше пяти тысяч «квадратов» возвели в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В детсаду есть игровые зоны с интерактивными панелями, спальни, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. На территории дошкольного учреждения обустроили спортивные и игровые площадки с теневыми навесами.

Детсад «Экипаж детства» вошел в структуру образовательного центра «Флагман».

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