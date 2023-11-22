Губернатор Подмосковья: седьмую школу в Дзержинском откроют в 2025 году

В 2025 году в Дзержинском округе откроется школа № 7, на ее строительство область выделит три миллиарда рублей. На 2026 год также запланирован капремонт гимназии № 5. Работы перенесли с 2024 года по просьбе жителей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с учителями и директорами школ округа, а также родителями учащихся гимназии.

«Я приехал сегодня обстоятельно поговорить, рассказать вам о наших планах. Думаю, что они совпадают с желаниями и детей, и родителей. У нас в Подмосковье реализуется большая президентская программа по строительству школ, по их капремонту, которая будет продолжена. <…> Мы исследовали школу № 7, которая была, к сожалению, брошена нерадивыми строителями. <…> Мы ее достоим <…>. Это будет большой образовательный комплекс, где мы объединим школьное и дошкольное образование, различные дополнительные занятия. Сделаем школу полного цикла», — рассказал губернатор.

Педагоги гимназии № 5 также рассказали губернатору, что готовятся пройти обучение по программе «Предшкола» на базе гимназии им. Е. М. Примакова.

«Нам, безусловно, нужен капремонт, здание школы 1989 года постройки. Но, родители хотят, чтобы сначала достроили новую школу № 7, а потом перевезти нас туда вместе с учениками и педагогами. Сейчас в гимназии превышение количества учащихся — 65 классов», — рассказала директор гимназии № 5 Наталья Викулова.

По ее словам, в образовательном учреждении налажено взаимодействие с педвузами, с колледжами, также создаются педклассы. Андрей Воробьев отметил, что обследование гимназии перед проведением капитального ремонта будет проходить параллельно с запуском школы № 7.

«Школа дает хорошие знания. Я хочу и вас поблагодарить [директора Наталью Викулову] и весь коллектив, который здесь собрали. Вы с первого дня в этой школе, и мы сделаем все, чтобы дать ей второе дыхание. Здесь тоже будут масштабные преобразования», — добавил глава Подмосковья.

Школу № 7 возводили в период с 2013 по 2017 годы, однако после объект был законсервирован в связи тем, что у застройщика закончился срок действия разрешения на проведение работ. После этого работы продолжили, однако, в 2021 году они вновь прекратились. Сейчас монолитные работы завершены на 90%, инженерные сети готовы на 55%. Новый объект станет еще одной флагманской школой в Подмосковье.

В рамках встречи была затронута тема заработной платы учителей.

«Мы сейчас работаем над программой, чтобы сделать дополнительные выплаты учителям. Вы расположены таким образом, что буквально через МКАД другие зарплаты. Мы рассматриваем возможность повышения различных стимулирующих выплат. Учитель должен учить, а не сидеть с калькулятором и считать, за что и какие доплаты ему дают. Наша задача предложить понятный алгоритм, чтобы с педагогами было взаимопонимание, а также доверие», — сказал губернатор.

Замдиректора гимназии № 4 Екатерина Лебедева также предложила Андрею Воробьеву отремонтировать здание закрытого детсада № 4. Губернатор подчеркнул, что дальнейшую судьбу данного объекта будут обсуждать с жителями. Помимо этого, рассматривается заявка на проведение ремонтных работ в здании детского сада № 2.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.