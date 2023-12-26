Новый детский сад готов к открытию в подмосковном ЖК «Люберцы парк»

В подмосковных Люберцах на территории ЖК «Люберцы парк» завершилось строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 350 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало застройщику «Регионинвест» итоговый документ — заключение о соответствии. Напоминаем, что возведение данного объекта длилось два года.

Детсад имеет площадь почти шесть тысяч квадратных метров. Так, на первом этаже размещены зал для занятий музыкой, медблок, столовая, на втором — зал для физкультуры, кружковая, кабинет логопеда и психолога, хозяйственные помещения, на третьем этаже — методические кабинеты, административный блок.

Также на каждом этаже размещены по 4-5 групповых ячеек, куда входят раздевалки, игровые и комнаты приёма пищи, спальни, буфетные, туалеты с умывальной.