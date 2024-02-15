Новый детский сад готов принять первых воспитанников в ЖК «Город «В лесу»

На территории жилого комплекса «Город «В лесу» в городском округе Красногорск введен в эксплуатацию новое дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 350 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта «Джевоссет» соответствующее разрешение. Детский сад представляет собой трехэтажное здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на пятнадцать групп, две из которых — ясельные.

Напоминаем, что по итогам 14-й Московской премии Urban Awards 2022 ЖК «Город «В лесу» стал победителем в номинации «Лучший ЖК Московской области по обеспечению жителей коммерческой инфраструктурой». Здесь уже построено более двухсот двадцати помещений общей площадью девятнадцать тысяч квадратных метров.