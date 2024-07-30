Новый детский сад готовится к открытию в подмосковном ЖК «Измайловский лес»

К началу учебного года на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в городском округе Балашиха откроется детский сад, рассчитанный на триста пятьдесят малышей. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на площадке завершается благоустройство территории, а также ведутся пусконаладочные работы по инженерным системам. Высокая стадия завершения фасадных и отделочных работ.

В трехэтажном здании смогут разместиться пятнадцать групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. На территории дошкольного учреждения расположены детские групповые и спортивные площадки, а также общая прогулочная зона и площадки для хозяйственных нужд.