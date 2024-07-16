Новый детский сад «Кубик» построят в ЖК «Союзный» в Одинцово

Девелопер ГК «Вектор» планирует возвести детский сад «Кубик», рассчитанный на 245 воспитанников, в ЖК «Союзный» Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

В трехэтажном здании будут организованы функциональные классы, оборудованные спортивные залы и зоны отдыха. Также специальные зоны для музыкальных занятий, танцев и других видов искусства. Здание будет оснащено современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха для комфортных условий пребывания детей в любое время года.

ЖК «Союзный» состоит из семи корпусов комфорт-класса высотой до 25 этажей и располагается на участке площадью 5,63 га. Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые комплексы, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер, на территории проекта запланированы торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки.