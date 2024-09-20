Новый детский сад на 155 мест построят в Видном, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Учреждение откроется на бульваре Зеленые Аллеи.

В здании будет три этажа. Его общая площадь превысит 2,8 тысячи квадратных метров. В учреждении обустроят групповые ячейки с буфетными, спальными, игровыми.

Помимо этого, в садике будут открыты физкультурный и музыкальный залы, кабинеты медика, психолога и логопеда.

Строительство объекта уже началось. Завершить работы планируется во второй половине следующего года.