В Химках пройдет капремонт детского сада в Сходне

В Химках в микрорайоне Сходня проведут капитальный ремонт дошкольного отделения «Петушок» Лицея № 21, работы стартуют летом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.

В здании 1950-го года постройки обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Его площадь составляет более 1 тыс. кв. м. Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

На время капремонта воспитанников детского сада распределят в другие дошкольные отделения Лицея № 21. Обновленное здание откроют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.