Новый детский сад на 300 мест в Ленинском округе готов более чем наполовину

В Ленинском городском округе активно идет строительство нового дошкольного учреждения, которое должно разгрузить социальную инфраструктуру ЖК «1-й Донской». Всего за пять месяцев строители завершили возведение основного каркаса здания на 300 мест, доведя общую готовность объекта почти до 60%. Сейчас специалисты приступили к монтажу фасадных систем, которые обещают быть не только прочными, но и визуально привлекательными.

Глава округа Станислав Каторов сообщил, что трехэтажное здание будет максимально функциональным и выполненным в современном стиле. Уже на этапе проектирования учтены все потребности современного детского воспитания. Внутри помимо просторного вестибюля с панорамным остеклением, появятся полностью оборудованный пищеблок и медицинский блок. Для развития детей предусмотрены спортивный и музыкальный залы, а также отдельные кабинеты для кружков, психолога и логопеда.

Креативный подход применен и к внешней отделке, а также к благоустройству прилегающей территории. Фасад украсят сочетанием клинкерной и керамогранитной плитки с добавлением ярких оконных откосов, что должно создать жизнерадостный и современный облик.

На придомовой территории был завершен первый этап благоустройства: установлены беседки, зоны отдыха и малые архитектурные формы, а также высажены деревья и кустарники. В настоящий момент строится открытый амфитеатр, который станет не просто площадкой, но и креативным пространством для детских представлений и мероприятий.

Подчеркнем, что детский сад на 300 мест — лишь часть масштабного инфраструктурного проекта. В рамках развития ЖК «1-й Донской» также запланировано строительство крупной общеобразовательной школы на 1350 учеников, что позволит закрыть потребность в местах для школьников. Кроме того, для обеспечения жителей быстрым доступом к экстренной помощи, здесь появится подстанция скорой медицинской помощи, рассчитанная на обслуживание пяти бригад.

«Помимо строительства инфраструктурных объектов важно обеспечить комфортное передвижение по дорогам. В новом ЖК планируется реконструкция улицы Калиновой с расширением до четырех полос», – отметил директор проектов группы компаний «ФСК» Сергей Пыров.

Это решение критически важно для разгрузки дорожной сети округа и обеспечения комфортного выезда и въезда в жилой комплекс. Таким образом, проект «1-й Донской» комплексно решает сразу три важнейшие задачи для жителей: образование, здравоохранение и транспортную доступность.