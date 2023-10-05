Новый детский сад на 360 мест открылся в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в торжественном открытии нового детского сада на 360 мест. Дошкольное учреждение расположилось в поселке Мирный.

Как отметил глава муниципалитета, детский сад стал еще одним подарком жителям к четырехсотлетнему юбилею Люберец. Владимир Волков поздравил горожан с открытием нового учреждения и пожелал будущим воспитанникам с удовольствием ходить в детский сад, чтобы набираться здесь положительных эмоций и находить новых друзей.

Отдельно глава округа подчеркнул, что на территории сада расположено все необходимое от спортивных зон до кабинета медсестры. Уличное пространство продумано так, чтобы максимально эффективно его использовать.

Также Владимир Волков поздравил педагогический коллектив дошкольного учреждения с профессиональным праздником – Днем учителя.