Новый детский сад откроется в Лобне

В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 330 мест, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию и готовится к открытию с началом учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь детского сада составляет пять тысяч квадратных метров, в нем разместили 14 групп, рассчитанных на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В здании обустроили групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой и другие помещения. На прилегающей территории есть игровые площадки с теневыми навесами и две спортплощадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.