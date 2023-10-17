Новый детский сад открыли в ЖК «Инновация» в подмосковном Одинцово

Триста малышей, проживающих на территории жилого комплекса «Инновация» в городском округе Одинцово, теперь могут посещать новое дошкольное учреждение. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики.

Отмечается, что данный социальный объект был построен ГК «Гранель» в рамках государственной программы. Здание построено по индивидуальному проекту, по внешнему виду оно напоминает корабль. В детсаду разместили просторные игровые комнаты, современный пищеблок, спортивный и музыкальный залы.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что детский госпиталь в Красногорске будет принимать пациентов со всей страны.