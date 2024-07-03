Новый детский сад планируют построить в ЖК «Каштановая Роща» в Одинцово

Девелопер ГК «АльфаСтройИнвест» возведет на территории жилого комплекса «Каштановая Роща» в городском округе Одинцово новый детский сад, рассчитанный на 185 малышей. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Кроме обычных игровых и спальных комнат, в здании будут также музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, и другие административные помещения, созданные для обеспечения полноценного развития и ухода за детьми. На прилегающей территории появятся площадки с теневыми навесами, зоны для игр и занятий физкультурой.

Отмечается, что местом притяжения комплекса станет пешеходная улица с расположенным на ней велнес-центром, торговой галереей, фудхоллом и детскими центрами. На первых этажах ЖК откроются магазины, аптеки и другие необходимые для комфортной жизни объекты.