Новый детский сад продолжают возводить в подмосковном ЖК «Пятницкие Луга»

Строительная готовность первого инвестиционного детского сада в жилом комплексе «Пятницкие Луга», расположенном на территории городского округа Солнечногорск, составляет уже более пятидесяти пяти процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что данное дошкольное учреждение возводит группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод соцобъекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2024 года.

Так, согласно проекту, в детском саду площадью почти 4,4 тысячи квадратных метров предусмотрено 14 блоков групповых помещений с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и туалетной комнатами. На территории сада появятся две площадки для занятий спортом и прогулочная зона. Для каждой группы детей предусмотрена установка индивидуальных площадок с теневыми навесами и игровым оборудованием.

В ЖК «Пятницкие Луга» к 2028 году в комплексе построят 15 жилых корпусов с коммерческими помещениями на первых этажах, четыре детских сада и две школы. На территории проекта появятся комфортные пространства для времяпровождения жителей, в том числе два плейхаба.