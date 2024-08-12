Новый детский сад, рассчитанный на единовременное пребывание 450 малышей, построят в Мытищах

Детский сад с ассиметричными узорами на фасадах появится вблизи улицы Силикатная в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Общая площадь объекта составит почти шесть тысяч квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение 18 групп для 450 детей. Его строительство планируется начать уже в этом году. Для детей запроектированы просторные групповые ячейки со всеми необходимыми помещениями: буфетными, спальнями, раздевалками и туалетными. На первом этаже оборудуют медицинский кабинет, на втором — кабинет логопеда.

Основной массив здания дополнен разноуровневыми блоками, создающими «ступенчатый» силуэт. Обрамление в виде объемных металлических откосов части окон придает фасаду рельефность. Декоративные алюминиевые панели сине-серого цвета, формирующие ассиметричный узор, особенно заметны на контрасте белоснежного основного фасада.

В общей колористической концепции выполнена и кровля. Главная входная группа выделяется за счет витражного остекления и скошенного верхнего этажа, который одновременно станет угловым навесом над входами. Вторая входная группа с обратной стороны садика будет облицована белой керамической плиткой. Таким же материалом, но черного цвета — отделают и цоколь по всему периметру постройки.

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