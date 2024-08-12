Губернатор Подмосковья поручил полностью привести в порядок инженерные сети и оборудование в регионе

В Подмосковье важно полностью привести в порядок инженерные сети и оборудование, работа по модернизации систем теплоснабжения ведется в каждом округе. Тему подготовки к отопительному сезону обсудили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами муниципалитетов.

«Эта работа состоит из трех слагаемых. Первое — котельные, второе — тепловые сети, третье — это состояние многоквартирных домов», — сказал Воробьев.

По его словам, важно уделять внимание всем этапам подготовительных работ. Он уточнил, что в регионе расположены более 50 тысяч многоквартирных домов. По тем из них, которые находятся в зоне риска, нужно своевременно решать вопросы, подчеркнул губернатор. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду планируют завершить до середины сентября. Рабочие приведут в порядок инженерные сети и оборудование, восстановят тепловые контуры многоквартирных домов.

Ранее Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.