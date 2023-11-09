Новый детский сад уже готов к открытию в подмосковном Одинцово

Новое дошкольное образовательное учреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию в микрорайоне Новая Трехгорка в городском округе Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Так, в трехэтажном здании на площади около пяти с половиной тысяч квадратных метров разместились игровые и спальни, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, пищеблок. Групповые младшего возраста расположены на первом этаже, групповые среднего, старшего и подготовительного возраста разместили на втором и третьем этажах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.