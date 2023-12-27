Новый детский сад в форме цилиндра построили в подмосковном Подольске

Дошкольное учреждение, рассчитанное на сто восемьдесят воспитанников, возвели на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в городском округе Подольск. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдано ведомством застройщику ООО «Квартал-инвестстрой». В трехэтажном здании детского сада разместили девять групп для детей раннего и среднего возраста по двадцать человек в каждой.

Известно, что в «Новой Щербинке» всего здесь запланировано двадцать монолитных жилых домов. При этом полностью реализовать данный проект планируется к 2028 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что все медучреждения Подмосковья должны соответствовать современным стандартам.