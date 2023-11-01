Новый детский сад в Люберцах скоро откроет двери для первых воспитанников

Новое дошкольное учреждение, возведенное в микрорайоне Красная Горка в подмосковных Люберцах, готовится к открытию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Отмечается, что строительство данного учреждения велось с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Общая площадь трехэтажного здания составляет почти пять тысяч квадратных метров. При этом для каждой группы в здании предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом.

Ожидается, что групповые младшего возраста расположены на первом этаже, групповые среднего, старшего и подготовительного возраста разместили на втором и третьем этажах соответственно. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что детский госпиталь в Красногорске будет принимать пациентов со всей страны.