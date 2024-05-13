Новый детский сад в Мытищах готовится открыть свои двери для первых воспитанников
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строительство нового детского сада на улице Колпакова завершается в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящий момент на объекте задействовано более сорока рабочих, а также три единицы стройтехники. А работы завершены более чем на 90 процентов. Ведется отделка внутренних помещений, пусконаладка инженерных сетей, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели.
Ожидается, что в новом детском саду появятся все необходимые помещения для воспитанников: игровые, спальни, раздевалки, буфеты. Детский сад заработает уже в сентябре этого года.
«Я знаю, что возле нашего дома строится детский садик. Мимо когда идешь — радуется глаз, потому он такой разноцветный и большой. Может быть, переведу своего малыша сюда, чтобы было удобнее водить», - поделилась жительница Мытищ Анастасия.