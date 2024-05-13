Новый детский сад в Мытищах готовится открыть свои двери для первых воспитанников

Строительство нового детского сада на улице Колпакова завершается в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте задействовано более сорока рабочих, а также три единицы стройтехники. А работы завершены более чем на 90 процентов. Ведется отделка внутренних помещений, пусконаладка инженерных сетей, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели.

Ожидается, что в новом детском саду появятся все необходимые помещения для воспитанников: игровые, спальни, раздевалки, буфеты. Детский сад заработает уже в сентябре этого года.