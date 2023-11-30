Новый детский сад в ЖК «Опалиха О3» готов принять 350 ребятишек

Детский сад в ЖК «Опалиха О3» в городском округе Красногорск ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Там добавили, что садик готов принять 350 малышей. Группы рассчитаны на возраст от двух до семи лет. Всего в дошкольном учреждении 18 групп.