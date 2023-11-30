Новый детский сад в ЖК «Опалиха О3» готов принять 350 ребятишек
Фото: [пресс-служба администрации г.о Красногорск]
Детский сад в ЖК «Опалиха О3» в городском округе Красногорск ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Там добавили, что садик готов принять 350 малышей. Группы рассчитаны на возраст от двух до семи лет. Всего в дошкольном учреждении 18 групп.
«В трехэтажном здании, помимо групповых ячеек с игровыми и спальнями, разместились физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищевой и медицинский блоки. На территории обустроены прогулочная зона и физкультурная площадка, » — говорится в сообщении пресс-службы администрации.
Все группы и другие помещения обставили новой комфортной мебелью, а также современным оборудованием. Садик полностью готов ко встрече с мальчишками и девчонками.
«До конца года объект будет передан в муниципальную собственность, после чего будут определены сроки открытия, » — пояснили в пресс-службе.