Новый детский сад возведут в подмосковных Химках на месте аварийного

На Юбилейном проспекте в Химках снесли аварийное здание бывшего детского сада «Радуга», вскоре там появится новое дошкольное образовательное учреждение. Работы пройдут в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщил министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«В настоящее время на земельном участке уже начались строительные работы. Завершение строительства и ввод социального объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году», — уточнил Гордиенко.

Детский сад будет рассчитан на посещение 13 групп детей в возрасте от двух до семи лет. В нем появятся групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, блок медицинских и других помещений. На благоустроенной прилегающей территории организуют детские площадки и зоны отдыха.

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