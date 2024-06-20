Новый детский сад ввели в эксплуатацию в квартале «Семейный» подмосковного ЖК «Одинград»

В квартале «Семейный» масштабного проекта «Одинград» в Одинцовском городском округе ввели в эксплуатацию еще один детский сад, рассчитанный на сто тридцать малышей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что ранее в апреле этого года здесь был введен аналогичный детский сад. Оба дошкольных учреждения расположены в непосредственной близости друг от друга и выполнены в едином архитектурном стиле.

Примечательно, что современные трехэтажные здания рассчитаны на пребывание двухсот шестидесяти детей, по сто тридцать мест в каждом. Помимо групповых помещений, в дошкольных учреждениях предусмотрены кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, в стадии проектирования находится еще один жилой корпус с пристроенным детским садом.

Представители группы компаний «Инград» отмечают, что у покупателей вопрос о наличии детского сада или школы находится в пятерке важнейших при выборе ЖК. Почти во всех проектах компании предусмотрен новый детский сад. На сегодняшний день ГК «Инград» построила порядка двадцати детских садов и три школы в своих кварталах в Московском регионе.