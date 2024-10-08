Новый эндокринологический центр открылся в Одинцовском округе

На базе Одинцовской областной больницы заработал современный центр, специализирующийся на лечении эндокринных заболеваний. Он уже принял своих первых пациентов и оказал им высококачественную медицинскую помощь.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в открытии нового медицинского центра. Также он сделал акцент на том, что все услуги здесь будут предоставляться бесплатно.

Таким образом, местные жители смогут пройти необходимые обследования по полису ОМС без дополнительных финансовых затрат. При этом у них появится возможность обратиться не только к эндокринологам, но и к другим специалистам (например, к офтальмологам и неврологам).

Такой комплексный подход позволяет обеспечить всестороннюю медицинскую помощь в центре, который открылся в рамках федерального проекта, направленного на борьбу с сахарным диабетом.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

По словам главы муниципалитета, сейчас на учете в Одинцовской областной больнице стоит порядка 17 тыс. больных сахарным диабетом. И свыше 700 новых случаев удалось выявить «только за 9 месяцев текущего года». В связи с этим Андрей Иванов назвал это заболевание «очень коварным». Но появление специализированного центра поможет в борьбе с ним.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал, что его сотрудники прошли специальную подготовку по профильным направлениям. Все медработники были переведены сюда из других подразделений ООБ. Фадеев заверил, что это не отразится на качестве медицинской помощи, оказываемой в поликлиниках — первичном звене здравоохранения.

Новый медицинский центр имеет статус межмуниципального учреждения. Другими словами, здесь могут получать помощь пациенты из соседних муниципалитетов (Краснознаменска и Власихи) наряду с жителями Одинцовского округа. Для этого достаточно направления от участкового врача-терапевта по месту прикрепления.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Заведующая межмуниципальным эндокринологическим центром Марина Кондратова отметила, что сахарный диабет нередко сопровождается и другими заболеваниями. Речь идет о диабетических нефропатии, ретинопатии и нейропатии, риск развития которых достаточно велик, если не проходить своевременную и регулярную профилактику (наблюдение у специалистов не реже 1 раза в год).

Также Марина Кондратова упомянула синдром «диабетической стопы», который без должного внимания может привести к серьезным осложнениям (незаживающие язвы на ногах). Именно поэтому в центре есть специальный кабинет для такого типа симптомов.

Здесь же, в центре, откроется «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Ее посетителям помогут пересмотреть свой рацион питания и образ жизни, чтобы облегчить течение болезни и сделать повседневную жизнь более комфортной. Кроме того, школа позволит медикам получать обратную связь от пациентов, что поможет совершенствовать методы лечения и обслуживания больных.