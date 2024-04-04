Новый ФАП откроется в поселке Жуково под Солнечногорском в июне

В поселке Жуково городского округа Солнечногорск готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт, прием пациентов в нем начнут в июне. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Эксперты научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» уже провели полный комплекс инструментальных обследовании медицинского учреждения, чтобы оценить соответствие качества выполненных работ. В ФАПе будет один этаж, там разместили фойе с зоной ожидания, комплекс медицинских, служебных и технических помещений, санитарные зоны. Рядом со зданием будут парковка для автомобилей и велосипедов, информационные стенды, игровая площадка и крытое пространство для колясок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.