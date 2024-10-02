Новый ФАП в Ботово Волокамского округа позволит оказать помощь более 1300 жителям

ФАП включен в структурное подразделение ГБУЗ МО «Волоколамская больница». Открытие пункта стало долгожданным событием для жителей. Он позволит оказывать первичную медпомощь свыше 1300 пациентам, в том числе и детям.

В новом ФАП разместили кабинет фельдшера, гинеколога, процедурную, прививочный кабинет и двухместную палату. Все оснащено современными мебелью и оборудованием. Для сотрудников и посетителей установили удобные информационные системы. Со всем этим посетителей познакомили в ходе открытия пункта.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«Сегодня мы открываем еще один фельдшерско-акушерский пункт, который дополняет сеть из 15 ФАПов, построенных ранее в Волоколамском округе. Эти медицинские пункты значительно приближают медицинскую помощь к жителям отдаленных деревень, делая ее более оперативной и эффективной. С завтрашнего дня новый ФАП уже откроет свои двери для посетителей», — сказала врио главы округа Наталья Козлова.

Отметим, строительство медучреждения велось в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Главная цель — сделать медицинскую помощь доступнее и качественней для жителей Подмосковья.