Новый фасад и входная группа: ремонт детской больницы в Клину завершен на 80%

В детском стационаре на улице Красная, работы по ремонту пристройки выполнены на 80%. Сейчас специалисты заканчивают отделку цоколя и обновление главного входа.

Ремонт фасада затронул левое крыло здания — первую часть больницы, построенную в начале 1960-х годов. Пристройка, где размещено детское отделение, также обновляется. Здесь работает реанимация для новорожденных на шесть коек, под круглосуточным наблюдением сейчас трое малышей. Заместитель главного врача Ирина Кожемякина отметила, что работы не мешают пациентам, врачам и местным жителям.

Фасад уже оштукатурен и окрашен, сделана новая отмостка и установлены козырьки над подвальными окнами. Осталось завершить ремонт входной группы. Полностью работы планируется закончить к концу декабря 2025 года.