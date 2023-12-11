Новый фельдшерский здравпункт планируют возвести в Павло-Посадском городском округе

Министерство имущественных отношений Подмосковья согласовало предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью для строительства фельдшерского здравпункта в деревне Назарьево Павло-Посадского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что деревня Назарьево считается удаленной территорией с численностью менее пятисот человек, и появление нового фельдшерского здравпункта по современным стандартам сделает медицинскую помощь для жителей доступнее.

В настоящее время выполняются конкурсные процедуры. Строительство ФЗП начнется во втором квартале 2024 года.