Новый фельдшерский здравпункт построят в Егорьевске

Новый фельдшерский здравпункт построят в деревне Колычево под Егорьевском. Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, для этого уже выделен земельный участок площадью 0,2 гектара.

По словам главы министерства Натальи Адигамовой, в новом учреждении жители смогут не только пройти стандартное обследование у фельдшера, но и получить целый спектр медицинских услуг.

Открытие здравпункта позволит повысить доступность оказания медицинской помощи пациентам, которые проживают в отдаленных территориях.

Пункт возведут в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Он будет оснащен по самым современным стандартам. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в текущем году.