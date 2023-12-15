Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Люберцах

Новый объект построили по проекту создания ФОКов на принципах муниципально-частного партнерства. Этот комплекс стал уже четвертой универсальной спортивной площадкой в муниципалитете. Как пояснил Владимир Волков, ФОК является спортивным объектом, где есть все необходимое для занятий различными видами спорта: от волейбола и баскетбола до художественной гимнастики и единоборств.

Тренироваться в ФОКе смогут не только профессиональные спортсмены или воспитанники секций, но и участники проекта «Активное долголетие». Днем здесь будут проходить уроки физкультуры для школьников четвертого лицея. При этом образовательное учреждение не обременено финансовыми обязательствами для использования объекта.