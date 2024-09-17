Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Раменском округе готов почти наполовину

«В блоке бассейна выполнена кирпичная кладка внешних стен. Подрядчик приступает к штукатурным работам и отделке чаши бассейна. В блоке, где будет размещаться бадминтонный зал, также произведены работы по кирпичной кладке стен и сделаны полы. Здесь уже приступают к отделке внешних стен, устройству инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.