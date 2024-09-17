Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Раменском округе готов почти наполовину
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Раменском округе в рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, работы ведутся во всех трех блоках будущего спортивного центра, стройготовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«В блоке бассейна выполнена кирпичная кладка внешних стен. Подрядчик приступает к штукатурным работам и отделке чаши бассейна. В блоке, где будет размещаться бадминтонный зал, также произведены работы по кирпичной кладке стен и сделаны полы. Здесь уже приступают к отделке внешних стен, устройству инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Строители также выполняют отделочные работы и монтаж слаботочных сетей на первом этаже административного корпуса, а также фасадные работы. В новом комплексе обустроят зал для бадминтона и плавательный бассейн, тренерские, конференц-зал, медблок. Прилегающую территорию благоустроят, там разместят парковку. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.