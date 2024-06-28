Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике Электростальской больницы
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новый флюорограф заработал во взрослой поликлинике Электростальской больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Аппарат закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На приобретение оборудования и его установку выделили свыше четырнадцати миллионов рублей.
На флюорографе планируется проводить сто исследований в сутки. Он будет работать в две смены.
Пройти обследование могут взрослые пациенты по направлению лечащего врача. Записаться на прием можно через областной сайт госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.