Новый фудкорт откроется на одной из самых красивых улиц в Клину

Новое «вкусное» пространство в Клину откроют на улице Чайковского, которую преобразили благодаря программе формирования комфортной городской среды. Жители смогут оценить место уже в начале лета.

На новом клинском фудкорте разместят разнообразные точки и форматы, которые подойдут и взрослым, и детям. Три объекта выполнят в лучших традициях «street food». Во время прогулки по улице Чайковского клинчане смогут перекусить в точках с фаст-фудом и кофе, а детей побаловать в домике со сладостями, где можно будет приобрести сахарную вату, леденцы, конфеты и напитки.

При этом учли и интересы семей с маленькими детьми: мамам теперь необязательно нагружать себя специальным рюкзаком за спиной с едой и напитками.

Электронный аукцион на размещение НТО выиграл местный предприниматель, силами которого и появится новый фудкорт. Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская провела с ним встречу. Обсудили культуру питания, правила безопасности и единства с городскими стандартами при брендировании. Предпринимателя уведомили о необходимости содержания территории нового пространства в чистоте.