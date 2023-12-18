Новый гастрономический проект запустили в Подмосковье

Гастрономический проект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» стартует на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ожидается, что с 20 декабря по 20 февраля каждый желающий житель или гость Подмосковья сможет насладиться вкусными блюдами по привлекательной цене.

Зампред правительства Подмосковья — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что летний проект «Завтрак в Подмосковье» пользовался большой популярностью среди жителей и гостей Московской области, поэтому в преддверии Нового года и праздничных каникул ведомство совместно с рестораторами решило запустить зимний гастрономический проект.

Выбрать место для завтрака, обеда или ужина со специально разработанным сет-меню по фиксированной цене можно воспользовавшись интерактивной картой, на которую нанесены все рестораны-участники проекта. Карточки объектов содержат подробную информацию о заведении, содержании сет-меню, а также его стоимости.

А определить участников проекта «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» можно по специальной наклейке с QR-кодом на входной группе заведения.