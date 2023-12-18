Новый гастропроект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» пройдет в области

В области на этой неделе дадут старт масштабному гастрономическому проекту «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус», передает Минсельхозпрод региона. В рамках проекта в заведениях подготовят специальное сет-меню. Эти блюда будут доступны по фиксированной цене.

Число участников проекта превысит сотню заведений. Помимо этого, ожидается, что к нему присоединятся фудтраки региона. Они будут работать на территориях парков и вблизи катков и горок.

Все заведения-участники будут нанесены на интерактивную карту. Также эти рестораны можно будет определить по специальному QR-коду на входе.

Проект завершится в феврале.