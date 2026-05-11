Новый гигант Ганзы: почему затонувший в Таллине ког так хорошо сохранился

Исследование обломков средневекового судна «Lootsi 8» раскрыло удивительные факты. Ученые выяснили, что огромный торговый корабль затонул практически сразу после постройки, будучи сделанным из высококачественного литовского дуба с уникальными природными дефектами. Об этом пишет Planet Today.

Археологическая сенсация на строительной площадке

В 2022 году в Таллине во время строительных работ на глубине до пяти метров был обнаружен остов массивного средневекового судна типа «ког». Корабль длиной 24,5 метра оказался одним из самых сохранных в Европе. Из-за давления застройщиков объект был перемещен в Эстонский морской музей, что дало ученым редкую возможность детально изучить структуру древесины и провести масштабный дендрохронологический анализ вне зоны строительного шума.

Хронология постройки и тайна происхождения леса

Анализ 97 образцов древесины, проведенный в лабораториях Тарту и Копенгагена, позволил восстановить историю создания судна буквально по сезонам. Выяснилось, что деревья для корпуса начали рубить зимой 1370–1371 годов, а завершающие работы по отделке кают проводились зимой 1373–1374 годов. Примечательно, что основной массив дуба для строительства везли из лесов современной Литвы, находящихся за сотни километров от Таллина. Исследователи предполагают, что ког мог быть построен на литовских верфях и затонул во время одного из своих первых рейсов.

Идеальное состояние и загадочные лунные кольца

Ученые подчеркивают, что «Lootsi 8» был абсолютно новым судном. На корпусе не найдено следов масштабного ремонта, только мелкие исправления трещин. Визуальный осмотр подтвердил высокое качество материалов, однако четверть всех образцов имела редкую аномалию — «лунные кольца». Этот дефект, возникающий из-за аномальных морозов, обычно встречается лишь у 1% дубов, но в конструкции таллинского корабля он представлен массово. Эксперты связывают это с экстремальными климатическими условиями, которые деревья пережили в XII и XIV веках.