Новый глава NASA получил приказ: любыми путями вернуть человека на Луну до 2028 года

В 2026 году запланировано осуществление ряда космических миссий, целью которых является Луна. Наиболее значимым событием станет пилотируемый полет в рамках программы «Артемида-2», сообщает Царьград со ссылкой на Naked Science.

Запуск миссии «Артемида-2» намечен на период с февраля по весну 2026 года. Он будет выполнен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, которая выведет в космос корабль «Орион». В экипаж из четырех человек войдут командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, а также специалисты Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. Планируется, что корабль совершит облет Луны по сложной траектории и вернется на Землю спустя десять суток.

Параллельно к естественному спутнику Земли направятся автоматические аппараты. Китай планирует запустить станцию «Чанъэ-7» для поиска водяного льда в районе южного полюса. В ее состав войдет мобильный прыгающий модуль для исследования кратеров. Американская компания Blue Origin готовит к отправке грузовой посадочный модуль Blue Moon грузоподъемностью до трех тонн и аппарат Blue Ghost для посадки на обратной стороне Луны. Европейское космическое агентство намерено вывести на окололунную орбиту спутник связи.

Также ожидаются посадки частных американских модулей NOVA-C и Griffin-1, последний из которых должен доставить на поверхность два лунохода. Эти миссии рассматриваются как этап подготовки к высадке астронавтов на Луну, которую США рассчитывают осуществить не позднее 2028 года.

