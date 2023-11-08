Новый главный врач приступил к работе в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии

Артур Шахназарян заступил в должность главного врача Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее мужчина на протяжении нескольких лет возглавлял акушерско-гинекологическую службу городского округа Королев. При этом доктор Шахназарян — не только опытный организатор, но и врач, владеющий всеми видами операций, необходимых для оказания экстренной и плановой помощи пациенткам.

«Новый главный врач хорошо знаком не только с организацией акушерской и гинекологической помощи в Подмосковье, но и прекрасно понимает специфику нашего института, который работает с самыми сложными пациентами, понимает их нужды, а также хорошо известен нашим коллегам. Это назначение не стало для нас сюрпризом и, надеемся, принесет только пользу жителям Подмосковья», — рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что уже в следующем году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.