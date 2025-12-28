«Новый год — не исключение». Мурашко предупредил об опасности алкоголя для людей с серьезными заболеваниями

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости предупредил, что пациентам с хроническими заболеваниями важно воздерживаться от алкоголя даже во время новогодних праздников.

К группе серьезного риска он отнес людей с аритмией, патологиями печени и поджелудочной железы, а также некоторыми онкологическими диагнозами.

«Делать себе поблажку даже на Новый год нельзя… Как правило, эти люди потом, к сожалению, поступают в больницы», — подчеркнул министр.

Мурашко отметил, что для таких пациентов спиртные напитки представляют прямую опасность, а праздничный повод не должен становиться исключением из этого правила. Игнорирование рекомендаций медиков зачастую приводит к резкому ухудшению состояния и последующей госпитализации.

Ранее врач Али Альмасри сообщил о том, что оливье несет угрозу жизни для аллергиков и гипертоников.