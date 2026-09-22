Новый год за 5 тысяч: россиянам назвали города с доступными отелями

Тверь, Вологда и Кисловодск стали наиболее востребованными направлениями для бюджетного новогоднего отдыха в России. Такие данные приводит сервис аналитики, изучивший стоимость забронированного жилья и спрос на праздничные поездки, пишет РИА Новости.

В Твери средняя цена ночи в отелях и апартаментах составляет 5,6 тыс. руб. В Вологде размещение обходится примерно в 5,7 тыс. руб. за ночь, а в Кисловодске — в 5,9 тыс. руб.

В список доступных направлений также вошли Мурманск со средней стоимостью проживания 6,2 тыс. руб. в сутки и Калининград, где ночь обходится примерно в 6,3 тыс. руб.

Самостоятельные путешественники при этом чаще всего бронируют поездки в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Эсто-Садок.

Заметнее всего за год вырос спрос на размещение в Вологде — число бронирований увеличилось на 42%. Одной из причин аналитики называют статус города Новогодней столицы России в этом году. В Нижнем Новгороде количество бронирований выросло на 21%, а в Ярославле — на 4%.

При выборе зарубежных направлений для длительного зимнего отдыха лидируют страны Азии. На Таиланд приходится 40,3% заказов, средняя стоимость ночи составляет 12 тыс. руб. Китай занимает 10,2% спроса при цене около 13,5 тыс. руб. за ночь.

Доля Вьетнама составляет 7,3%, а средняя стоимость размещения — 7,2 тыс. руб. за ночь. Далее идут Индонезия с 5,2% заказов и средней ценой 11,1 тыс. руб. и Япония с долей 4,7%, где ночь в среднем стоит 17,6 тыс. руб.