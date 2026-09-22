Премии больше не радуют: почему сотрудники перестают стараться за деньги

Конкурентная зарплата и премии остаются важными инструментами мотивации сотрудников, однако после достижения приемлемого уровня дохода дальнейшее увеличение выплат не всегда повышает вовлеченность и инициативность. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель по развитию партнерского направления Екатерина Краснухина.

По словам эксперта, одна из проблем возникает, когда работодатель оценивает только конечный результат и не учитывает действия сотрудников, которые помогли его достичь. Речь идет о помощи коллегам, участии в новых проектах, освоении дополнительных навыков и готовности брать на себя более сложные задачи.

Если такая активность остается без внимания, сотрудник может постепенно перейти к выполнению только формальных обязанностей. При этом компания продолжает увеличивать расходы на премии, не получая прежнего уровня инициативности.

Краснухина считает, что систему мотивации следует строить с учетом поведения, которое работодатель хочет развивать в коллективе. За инициативу, помощь коллегам и профессиональное развитие можно использовать не только денежные выплаты, но и дополнительные льготы, участие в новых проектах или возможность самостоятельно выбрать вид вознаграждения.

Эксперт также отметила, что при регулярном денежном поощрении практически за каждый результат премия со временем может начать восприниматься сотрудником как часть обычной зарплаты. В таком случае работодателю приходится увеличивать выплаты, чтобы добиться того же мотивационного эффекта.

По мнению Краснухиной, результат работы должен давать сотруднику не только финансовое вознаграждение, но и возможности для профессионального развития. Это могут быть более сложные задачи, новые проекты, расширение зоны ответственности и большая самостоятельность.

При этом карьерный рост не обязательно должен сопровождаться сменой должности. Сотрудник может получать больше влияния на рабочие процессы и принимать участие в решении более сложных задач. Такая система, по мнению эксперта, помогает связать личный вклад работника с признанием со стороны компании и дальнейшими возможностями для развития.