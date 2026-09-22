Восемь добавок попали под подозрение: ученые изучили влияние на давление

Участники каждые шесть месяцев в течение трех дней подробно фиксировали все съеденные продукты и выпитые напитки. Ученые анализировали их состав и количество потребляемых пищевых добавок, после чего сопоставляли эти данные со случаями гипертонии, инфаркта, инсульта и стенокардии, пишут Известия.

Исследователи выявили статистическую связь между высоким потреблением ряда пищевых добавок и повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании участвовали более 112 тыс. жителей Франции, за которыми наблюдали в среднем семь-восемь лет.

Среди людей с наиболее высоким уровнем потребления неантиоксидантных консервантов риск гипертонии оказался на 29% выше, чем у участников с минимальным потреблением. Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в этой группе была выше на 16%. Для людей с максимальным употреблением антиоксидантных консервантов исследователи выявили повышение риска гипертонии на 22%.

Отдельно ученые изучили 17 наиболее распространенных добавок. С повышенным риском высокого артериального давления статистически связали восемь веществ: сорбат калия (E202), метабисульфит калия (E224), нитрит натрия (E250), аскорбиновую кислоту (E300), аскорбат натрия (E301), эриторбат натрия (E316), лимонную кислоту (E330) и экстракты розмарина (E392). Аскорбиновая кислота также была связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Консерванты применяют для увеличения срока хранения продуктов. Одни из них препятствуют размножению бактерий и плесени, другие замедляют процессы окисления, которые способны влиять на цвет, вкус и свежесть пищи.

Исследователи рассматривают несколько возможных механизмов обнаруженных связей. Среди них — влияние на окислительный стресс и потенциальные изменения в работе поджелудочной железы. При этом авторы подчеркивают, что эти предположения требуют дополнительной проверки.

Работа имеет наблюдательный характер, поэтому ее результаты не доказывают, что перечисленные добавки непосредственно вызывают гипертонию или сердечно-сосудистые заболевания. Ученые учитывали ряд других факторов, способных влиять на здоровье участников, однако полностью исключить влияние всех сопутствующих обстоятельств при таком дизайне исследования невозможно.

Авторы считают, что результаты требуют дальнейшего изучения безопасности пищевых добавок. Следующие исследования будут посвящены возможному влиянию добавок и ультрапереработанных продуктов на воспаление, окислительный стресс, обмен веществ и кишечную микробиоту.