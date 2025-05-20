Новый гуманитарный конвой из Наро-Фоминска направлен на передовую

В зону проведения специальной военной операции доставлена важная помощь для военнослужащих — мобилизованных, добровольцев и контрактников, а также для гражданского населения, проживающего в приграничных районах. Ключевым элементом помощи стала питьевая вода.

Представители местной администрации, военные, волонтёры и активисты из организации «Молодогвардейцы» под руководством депутата Совета депутатов Наро-Фоминского округа и активного волонтера Егора Балева присутствовали в городе Верея и непосредственно участвовали в погрузочных работах и отправке гуманитарного груза на передовую.

«Мы занимаемся организацией сбора гуманитарной помощи с самого начала специальной военной операции. Сегодня было погружено около 10 тонн питьевой воды. Оказание помощи нашим военнослужащим — наш главный приоритет, и эта работа ведется регулярно. Мы не оставим своих без поддержки», — подчеркнул Егор Балев.

В акции по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции участвуют депутаты всех уровней, представители бизнеса, пожилые люди, учащиеся школ и все жители Наро-Фоминского городского округа. Напомним, что в Наро-Фоминском городском округе работает Штаб по сбору гуманитарной помощи, расположенный на базе Молодежного комплексного центра (улица Ленина, 25-Б, город Наро-Фоминск), созданный по распоряжению главы округа Романа Шамнэ с первых дней проведения спецоперации.