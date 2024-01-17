Новый худрук театра в Городском округе Пушкинский обещает эксклюзивные премьеры и интересные спектакли

Поклонников спектаклей музыкально-драматического театра в подмосковной Ивантеевке в 2024 году ждет много ярких премьер и интересных интерпретаций известных произведений. Заслуженный артист Российской Федерации, режиссер Артем Бибилюров, который стал новым художественным руководителем, обещает зрителям незабываемые впечатления.

Ректор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев отметил, что испытывает гордость, когда его ученики достигают профессиональных высот. Он пожелал театру славы и успеха.

Первая премьера анонсирована на январь. Концепция развития театра в Ивантеевке уже определена на ближайшие пять лет.

«Новая должность, новый коллектив артистов, новый для меня театр. Планы и цели поставлены, теперь начинается самое интересное — само служение искусству», — рассказал Артем Бибилюров.

Служение театру забирает много времени. Артем Бибилюров не скрывает, что не справился бы с новой должностью без помощи супруги, которая «закрывает тыл» дома. Женщина занимается воспитанием двух сыновей и ведет хозяйственные дела. Семья живет в Пушкино.

В городском округе Пушкинский новый худрук и его семья живут уже более трех лет. Парк и развитая инфраструктура привлекают заслуженного артиста РФ.