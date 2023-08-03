Новый игровой комплекс вскоре появится в Коломне

Во дворе дома № 47 по улице Ларцевые Поляны заканчивается возведение нового игрового городка для детей.

Подрядчик обещает, что для его монтажа потребуется не более двух-трех дней. Основание площадки будет безопасным амортизирующим, поэтому играющие малыши не получат травм.

В центре композиции — горка с лестницами. Вокруг нее появятся балансир для тренировки вестибулярного аппарата, качели и небольшой спортивный комплекс.

Чтобы родителям было комфортно наблюдать за играющими детьми, для них установият два удобных садово-парковых дивана.

Всего к сентябрю на территории городского округа Коломна установят 41 новую игровую площадку.