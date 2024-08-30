Новый кабинет врачебной помощи открыли в деревне Голубое под Солнечногорском

В деревне Голубое городского округа Солнечногорск открылся новый кабинет врачебной помощи, где разместили кабинет приема врача, процедурный кабинет, зону комфортного ожидания, колясочную и гардероб. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Раньше для посещения врача жителям деревни необходимо было ехать в Солнечногорск. Открытие кабинета позволило повысить доступность медицинской помощи, так как теперь жители могут получить консультацию врача, сдать анализы или пройти вакцинацию рядом с домом, что значительно экономит время», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, медпомощь в новом кабинете будут оказывать около 3,1 тысячи пациентам, в том числе почти 260 детям. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

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