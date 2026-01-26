«Новый капитан для медицинского корабля». Александр Нохрин возглавил министерство здравоохранения Камчатки

На Камчатке произошла кадровая перестановка в ключевом социальном ведомстве. Губернатор Владимир Солодов представил коллективу нового министра здравоохранения края – Александра Нохрина. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Представляя назначенца, глава региона признал, что, несмотря на определенные улучшения, жалобы граждан на качество медицинских услуг продолжают поступать. Именно для решения этих системных задач и приглашен новый руководитель. Александр Нохрин – практикующий врач по образованию и управленец с серьезным опытом. Значительную часть карьеры он посвятил работе в условиях, схожих с камчатскими, – в Ханты-Мансийском автономном округе. Под его руководством одна из крупных больниц региона демонстрировала стабильно высокие показатели эффективности.

Владимир Солодов ожидает, что Нохрин оперативно вникнет в ситуацию. В числе первоочередных задач остаются ликвидация проблем с записью на прием, повышение доступности помощи узкопрофильных специалистов и отладка системы маршрутизации пациентов.

Кроме того, в фокусе внимания нового министра окажется развитие превентивной медицины. Акцент будет сделан на ранней диагностике факторов риска в рамках диспансеризации и на снижении показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

