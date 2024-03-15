Новый клуб проекта «Активное долголетие» открылся в Красногорске

Новый клуб программы «Активное долголетие» открылся в Красногорске. Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, он заработал в Павшинской пойме.

По словам главы министерства Людмилы Болатаевой, в общей сложности в проекте участвуют более 315 тысяч жителей региона. В Красногорске занятия в рамках программы посещают около десяти тысяч человек.

Для участников проекта доступно три десятка различных активностей. Самыми популярными из них являются скандинавская ходьба, плавание, экскурсии и творчество.

Подробная информация о ближайшем клубе программы и доступных занятиях представлена на сайте проекта.