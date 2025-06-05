Новый комплекс с мощностью обработки ТКО 300 тыс. тонн построят в Оренбургской области

В Оренбургской области планируется строительство современного предприятия по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с возможностью обработки до 300 тыс. тонн мусора в год. Возведение комплекса станет возможным благодаря поддержке Российского экологического оператора (РЭО). Вопросы, связанные с будущим комплексом, обсудили замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и представители РЭО с временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым.

Денис Буцаев отметил, что в марте 2025 года правительство одобрило создание 25 проектных организаций в 19 регионах, которые займутся строительством объектов ТКО на основе концессий без конкурсных процедур. Данная мера призвана ускорить создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами в субъектах РФ. Оренбургская проектная компания вошла в этот список, и на ее базе появится комплекс «Центральный» мощностью 300 тыс. тонн отходов ежегодно. Концессионное соглашение с будущим оператором будет заключено в упрощенном порядке. Общая стоимость этого крупного объекта оценивается в 7,8 млрд рублей.

Строительство комплекса разделят на три этапа. На первом этапе будет создана сортировочная линия мощностью 300 тыс. тонн и линия компостирования на 129,4 тыс. тонн. Второй этап предполагает создание объекта утилизации, а на третьем этапе будет построен объект для размещения остаточных отходов («хвостов») объемом 165 тыс. тонн.

Евгений Солнцев подчеркнул, что вопросы ТКО находятся в приоритете у руководства региона и жителей области. Он отметил, что существующие проблемы известны и решаются, а строительство нового комплекса станет важным шагом вперед.

С целью ускорения реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие», Правительство РФ 20 марта 2025 года утвердило распоряжение 649-р. Этот документ призван упростить процедуры для регионов при проведении концессионных конкурсов, учитывая проблемы с привлечением частных инвестиций, длительные сроки проведения конкурсов, а также недобросовестность некоторых компаний.

Перечисленные факторы могут привести к задержкам в реализации проектов инфраструктуры по обращению с ТКО и увеличению их стоимости. Для минимизации воздействия этих факторов на тарифы РЭО предоставляет льготное финансирование до 95% от общей сметной стоимости прошедших государственную экспертизу проектов. Общий объем льготного финансирования превышает 100 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.