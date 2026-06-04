Новый конкурс для блогеров: стартовал конкурс «МедиаПоле» для медиа о жизни на селе

Объявлен старт приема заявок на национальную премию «МедиаПоле», посвященную информационным проектам о сельской жизни и развитии аграрных территорий России. Инициатором выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства России дало старт заявочной кампании на соискание национальной премии «МедиаПоле». Эту награду присуждают авторам информационных проектов, освещающих жизнь за городом. Мероприятие проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с целью поддержать тех, кто создает контент о российской глубинке.

Участвовать в конкурсе приглашают граждан РФ, достигших 18 лет. Среди потенциальных участников — блогеры, сотрудники СМИ, студенты и начинающие специалисты, которые профессионально занимаются медиа.

Лауреаты премии получат денежные сертификаты на раскрутку собственных проектов, а также памятные призы от Минсельхоза. Общий призовой фонд достигает 5 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 30 сентября. В состав жюри войдут эксперты медиасферы, которые отберут 120 лучших конкурсантов. В октябре для финалистов организуют двухдневную деловую программу: они встретятся с ведущими отраслевыми специалистами и посетят крупнейшие медиацентры страны.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на официальном сайте медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии, во ВКонтакте и MAX.